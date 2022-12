Esposa de Pedro Scooby agradece apoio e fala sobre a filha recém-nascida: "Forte e guerreira"

A esposa de Pedro Scooby fala sobre estado de saúde da filha, que passou por duas cirurgias após o parto

Esposa do surfista Pedro Scooby (34), a modelo Cíntia Dicker (36) usou o seu perfil no Instagram para agradecer às mensagens de apoio que recebeu após o nascimento de Aurora, sua primeira filha.

Fruto do relacionamento do casal, a bebê precisou passar por duas cirurgias após o parto, nesta terça-feira, 27. Ela nasceu na segunda, 26.

Em stories, a modelo disse que a bebê é uma "guerreira" e que ela está "melhorando a cada minuto". "Palavras jamais serão suficientes para agradecer tanto amor que estamos recebendo", complementou.

O casal não forneceu detalhes do que aconteceu com a pequena para que ela precisasse passar pelas cirurgias.

Recentemente, em suas redes sociais, Cintia Dicker explicou que o parto da bebê precisou ser adiantado.

"Ela [Aurora] está gigante! Três quilos e meio. Estou com 35 semanas, mas por motivos maiores a Aurora já está chegando”, revelou a modelo, na ocasião.

Pedro Scooby atualiza quadro de saúde da filha recém-nascida: "Melhorou muito!"

Pedro Scooby usou suas redes sociais na tarde desta quarta-feira, 28, também para atualizar os fãs sobre o quadro de saúde de Aurora.

"Passando aqui para agradecer todas as orações e carinho. A Aurora melhorou muito. A gente está muito feliz. Se Deus quiser, ela vai conseguir sair de lá logo mais", afirmou.

Além dela, Scooby também é pai de Dom (10) e dos gêmeos, Bem (07) e Liz (07) com a ex, Luana Piovani (46).

Enquanto a esposa segue internada no hospital com a bebê, Pedro afirmou que está cuidando dos filhos que estão em casa.

"Vim aqui em casa agora e a Cintia ficou com a mãe dela. Vim aqui em casa ficar com as crianças um pouco e fazer umas comprinhas com elas. É isso, mais tarde estou lá de novo", informou.