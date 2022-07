Esposa de Juliano Cazarré posta foto da filha caçula, que está em recuperação: ''Valente''

Leticia Cazarré, mulher do ator Juliano Cazarré, fala sobre dores que a filha recém-nascida, Maria Guilhermina, está sentindo

CARAS Digital Publicado em 14/07/2022, às 11h44

A esposa do ator Juliano Cazarré (41) usou suas redes sociais para atualizar os seguidores sobre a recuperação da filha.

A caçula de Leticia Cazarré (38) e do intérprete do peão Alcides no remake da novela Pantanal, a pequena Maria Guilhermina, nasceu no dia 21 de junho em um hospital de São Paulo e precisou passar por uma cirurgia cardíaca logo após o nascimento. A bebê foi diagnosticada com uma cardiopatia congênita rara, chamada de Anomalia de Ebstein, e segue internada.

Nos Stories de seu Instagram, na manhã desta quinta-feira, 14, Leticia compartilhou um clique da pequena de chupeta e contou que ela está tendo cólicas.

"Passaram as dores da cirurgia, chegaram as dores de cólicas. É, filha... a vida não é fácil, mas sendo valente como você, vai ficar tudo bem", disse ela ao postar registro da bebê em seu colo enrolada em manta.

Vale lembrar que Juliano Cazarré e Leticia são pais de mais quatro crianças: Vicente, de 11 anos, Inácio, de 9, Gaspar, de 2 anos, e de Maria Madalena, de 1 ano.

Juliano Cazarré fala sobre recuperação da filha

Recentemente, Juliano Cazarré fez uma live em seu Instagram e contou que precisou voltar ao Rio de Janeiro. O artista fez uma meditação e uma oração e contou mais sobre a sua família nas redes sociais. "Estou no Rio de Janeiro com as crianças porque elas estão precisando da gente, os quatro, cada um com um tipo de problema. A Maria Madalena está muito chorosa sentindo falta da mãe, não sabe o que está acontecendo. Os mais velhos assistindo TV até mais tarde, fugindo dos horários. Estou aqui para colocar as coisas nos eixos", contou ele.

Confira a foto da caçula de Leticia Cazarré e Juliano Cazarré: