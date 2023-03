Esposa de Juliano Cazarré desabafa sobre internação da filha: 'Infecção, convulsão'

Esposa do ator Juliano Cazarré, Leticia Cazarré resume o que viveu nos 10 dias de internação da filha caçula, Maria Guilhermina: 'A intensidade de tudo é grande'

Esposa do ator Juliano Cazarré, Leticia Cazarré compartilhou um relato do que viveu ao lado da filha caçula, Maria Guilhermina, durante a terceira internação da menina, que nasceu com um problema no coração. Ela contou que as duas já estão há 10 dias no hospital e a herdeira teve alguns problemas de saúde, mas já está melhor.

"Dez dias de internação. Até aqui, teve: muitas preocupações, muitas noites sem dormir, muita oração, muitos exames, nebulizações, remédios, visitas médicas de muitas especialidades, muitas injeções, teve desidratação, infecção, convulsão… mas teve também muito chamego e agora, finalmente, muitos sorrisos!", disse ela.

E completou: "A intensidade de tudo é grande, e no meio disso ainda teve comemoração de 9 meses, uma grande vitória! Maria Guilhermina está bem melhor, graças a Deus, e em breve a gente vai poder levá-la para casa de novo. Obrigada pelas orações e missas, meus queridos, vocês não fazem ideia do quanto nós devemos à fé de vocês. Beijos da família Cazarré".

Juliano Cazarré reúne os cinco filhos em nova foto

Em fevereiro deste ano, o ator Juliano Cazarré e a esposa, Leticia Cazarré, comemoraram o oitavo mêsversario da filha caçula, Maria Guilhermina. Para marcar a data, eles reuniram os cinco filhos em uma foto inédita na casa da família.

Os pais corujas apareceram sorridentes em uma foto com todos os filhos: Vicente, Inácio, Gaspar, Maria Madalena e Maria Guilhermina. A caçula da família está em casa há poucos dias após receber alta do hospital. Ela nasceu com um problema cardíaco e precisou passar por cirurgia logo após nascer. Hoje em dia, ela usa traqueostomia e segue com o acompanhamento médico em casa.

"8 meses da nossa iron girl Maria Guilhermina e 1ª foto oficial da família toda reunida. Obrigada, papai e mamãe do céu!", disse Leticia na legenda.