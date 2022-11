Esposa de Alex Telles posa exibindo barriga de grávida no Catar

Cantora Vitoria Telles surge só de toalha para exibir barriga da primeira filha que espera com o jogador da Seleção Brasileira

A cantora Vitoria Telles (27) decidiu exibir a barriga de grávida de sua primeira filha com o jogador de futebol Alex Telles (29). Nesta terça-feira, a influenciadora apareceu mostrando como estão os oito meses de gestação de sua primeira gravidez.

Posando em frente ao espelho do hotel que está hospedada em Doha, no Catar, que foi para acompanhar a trajetória de seu amado pela Copa do Mundo no país asiático, apenas de toalha, para mostrar o barrigão.

“Barrigão check. 32 semanas”, escreveu a influenciadora, na legenda da publicação que fez em seu Instagram. A morena espera uma menina junto de Alex, e o casal já revelou que ela se chamará Antonella.

Nos comentários da publicação, amigos, seguidores e fãs do casal foram à loucura com a beleza da futura mamãe e sua barriga. "Minha vida todinha", escreveu o papai e marido babão. "Ah que amor", exclamou a cantora Simaria. "Alguém ainda tem dúvidas de que ela é a grávida mais gata de todas?", exaltou uma terceira internauta. "Falta tão pouco para todos conhecermos a Antonella", comentou uma outra, ansiosa para o nascimento da pequena.

Veja a publicação de Vitoria Telles mostrando o barrigão que espera Antonella, primeira filha com Alex Telles:

Esposa de Alex Telles usa mala caríssima para ir ao Catar

Vitoria Telles, influenciadora esposa do jogador de futebol Alex Telles, decidiu ostentar para ir para o Catar acompanhar seu amado, que está defendendo a Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Em um stories, a grávida mostrou uma mala da Louis Vuitton, avaliada em mais de R$17 mil.

“Já estou aqui no aeroporto e confesso que a ansiedade está grande... Primeiro de ver o Alex viver tudo isso, depois de participar de uma Copa do Mundo em um país do Oriente Médio, que eu nunca fui. Então estou aqui esperando e quero mostrar tudo para vocês”, disse ela.