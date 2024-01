À espera de Pilar, Fernanda Paes Leme posa em ensaio de gestante com o noivo

Pilar vem aí! Fernanda Paes Leme irradia beleza e felicidade em ensaio fotográfico ao lado do noivo em Fernando de Noronha

A apresentadora Fernanda Paes Leme está radiante com sua primeira gestação! À espera da pequena Pilar, sua primeira filha com Victor Sampaio, a atriz aproveitou suas férias em Fernando de Noronha para renovar os cliques do barrigão em crescimento. Nesta quinta-feira, 11, ela dividiu os primeiros registros de seu ensaio de gestante.

Através de seu perfil oficial nas redes sociais, Fepa, como é conhecida pelos seguidores, abriu um álbum de fotos produzido pela fotógrafa Carol Sábio. Com um biquíni marrom discreto, a atriz deixou o barrigão à mostra ao posar em alguns cenários paradisíacos no arquipélago vulcânico ao lado de seu noivo, que apareceu sem camisa, usando apenas uma bermuda.

Apaixonados e ansiosos pela chegada da pequena, o casal posou abraçado, trocando carinho e exibindo a barriguinha com muito amor e expectativa em cliques descontraídos: “Onde tudo (re)começou e continua”, Fernanda escreveu na legenda e lembrou que foi pedida em namoro justamente na ilha, depois de se encontrarem após anos distantes.

Nos comentários, amigos e admiradores foram só elogios para os papais do ano: “Que perfeitos”, disse a atriz Giovanna Lancellotti. “Lindos demais”, elogiou a atriz Thaila Ayala. “Que fotos mais lindas. Mulher grávida é um acontecimento mesmo”, disse outra seguidora. “Não tô sabendo lidar com a beleza de vocês”, brincou outra admiradora.

Fernanda anunciou a espera de sua primeira filha com o empresário em outubro do ano passado. Eles ficaram noivos em maio de 2022, após começarem a namorar em janeiro de 2021. Vale mencionar que eles enfrentaram alguns desafios para concretizar a gravidez e a apresentadora chegou a revelar que iniciou o processo de congelamento dos óvulos.

No primeiro dia deste ano, Fepa fez uma reflexão sobre as mudanças em seu corpo com a gravidez durante sua estadia na ilha. O assunto surgiu de forma despretensiosa, quando a apresentadora decidiu provar uma peça de roupa antiga: "Coloquei um short para fazer um treino, fazia tempo que não usava. Um treino leve”, ela iniciou.

“O short era largo em mim. Ele tem aqui a parte de cotton, e a parte de correr. Olha só como está? Esturricado, gente! Vamos que vamos. Tudo muda... por dentro e dor fora... próximo vídeo do Mó Grávida é sobre isso! Já escrevi o texto... só falta gravar", disse a apresentadora, que deixou o comando do 'Quem Pode, Pod' no final do ano passado.