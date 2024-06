Especialista expõe complicações do quadro do filho de Bárbara Evans: 'Dificuldade'

Em entrevista à CARAS Brasil, a pediatra Kelly Oliveira explica internação do bebê de Bárbara Evans na UTI e dá dicas para prevenção

Bárbara Evans (33) contou para seus seguidores na última segunda-feira, 3, que seu filho, Antonio, de 6 meses, precisou ser internado na UTI após receber o diagnóstico de uma bronquiolite. A pediatra Kelly Oliveira explica que, apesar de não ser usual, o episódio pode acontecer especialmente em bebês mais novos, como o herdeiro da modelo.

Em entrevista à CARAS Brasil, a especialista diz que bebês de 6 meses de idade ou menos, como o filho de Bárbara Evans , podem ter mais complicações. "A via aérea deles é como se fosse a árvore do pulmão. Ela é bem pequenininha. Então, a chance desse pulmão ficar cheio de secreção e ter mais dificuldade respiratória é maior, e pode acontecer sim de ir para o Tratamento Intensivo."

A modelo contou que o pequeno esperava uma vaga na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para ter um acompanhamento mais rigoroso. "No caso do bebê da Bárbara, provavelmente ele receberá um catéter de alto fluxo que nós chamamos de CAF. É um tubinho no nariz com um fluxo de oxigênio maior para manter a oxigenação e ventilação do pulmão adequadas."

Oliveira diz que a prevenção é essencial. Ela destaca a importância de manter a vacinação em dia, lavagem das mãos ao pegar o bebê, manter a amamentação exclusiva no peito e tomar cuidado com lugares fechados e lotados, especialmente durante essa época do ano. Além disso, é importante que pessoas doentes não visitem bebês ainda muito novos.

"É extremamente importante que haja principalmente bom senso por parte dos pais em relação à saída com os filhos, em relação às pessoas, aos parentes e amigos que vão visitar essa criança e tomar cuidado, principalmente nessa época do ano para não pegar essas doenças mais graves, principalmente em bebezinhos menores de 6 meses."

A bronquiolite é uma doença inflamatória viral, que acontece no pulmão e é comum entre bebês e crianças. A especialista diz que, dentre as principais complicações, estão a dificuldade respiratória, que em casos muito graves pode levar a entubação, e o chiado no peito. Além disso, a doença também pode acarretar infecções secundárias como pneumonia bacteriana ou atelectasia.

Na manhã desta quarta-feira, 5, a modelo contou para seus seguidores do Instagram que tem se mantido forte pelo filho. O pequeno, gêmeo de Álvaro, fez o procedimento da aspiração durante a madrugada e segue com o catéter para respiração. De acordo com Evans, ele passou a noite bem.

