Bebê / Que alegria!

Enzo Celulari se derrete ao celebrar nascimento da irmã, Chiara: ''Seja muito bem-vinda, pequena!''

Filho de Edson Celulari e Claudia Raia, Enzo Celulari vibrou ao saber da chegada da irmã, Chiara, do casamento do ator com Karin Roepke

CARAS Digital Publicado em 24/02/2022, às 11h06