Enzo Celulari encanta ao mostrar fotos da irmã tomando banho

Filho de Edson Celulari, Enzo Celulari, compartilhou novos cliques com a irmã recém-nascida e encantou os internautas

CARAS Digital Publicado em 15/03/2022, às 06h50

O filho de Edson Celulari (63), Enzo Celulari (24), está apaixonado pela irmãzinha caçula que acabou de nascer!

Encantado com a pequena Chiara Celulari, fruto do relacionamento do pai com Karen Roepke(39), o empresário não deixou de fazer fotos da bebê tomando banho nesta segunda-feira, 14.

"Minha irmã é cor de rosa e eu não tô sabendo lidar", falou Enzo Celulari ao publicar fotos fofíssimas da garota em sua rede social.

Nos comentários, os seguidores logo se derreteram. "Ela adora tomar banho", falou o papai coruja. "Linda", admiraram os internautas.

Ainda nos últimos dias, Edson Celulari encantou ao compartilhar foto do encontro da recém-nascida com os irmãos.

No dia 23 de fevereiro, o ator publicou a primeira foto de Chiara Celulari na rede social para anunciar o nascimento da caçulinha.

Veja as fotos de Chiara Celulari tomando banho: