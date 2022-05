Enzo Celulari e Sophia Raia celebram 3 meses da irmã caçula e Edson Celulari se derrete: ''Que trio''

Edson Celulari compartilhou um registros dos filhos, Enzo e Sophia, com a irmã caçula, Chiara, e se encantou

CARAS Digital Publicado em 23/05/2022, às 12h30

O final de semana na casa de Edson Celulari (64) e Karin Roepke foi de muita comemoração!

A filha do casal, Chiara, completou três meses de vida e como de costume ganhou a visita dos irmãos mais velhos, Enzo Celulari (25) e Sophia Raia (19), frutos do relacionamento do ator com Claudia Raia (55).

No perfil do Instagram, o papai coruja compartilhou um lindo registros dos herdeiros e se derreteu pela beleza.

"Enzo e Sophia comemorando os 3 meses da irmã Chiara. Linda semana!", escreveu ele na legenda da publicação.

Rapidamente, os admiradores da família lotaram os comentários. "Que genética é essa!", "Que foto mais linda", "É lindo de ver a relação desse trio", "Fofura demais nesses três", disseram.

CONFIRA O CLIQUE DOS FILHOS DE EDSON CELULARI