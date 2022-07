Emilio Dantas e Fabiula Nascimento aproveitaram um dia ensolarado em um parque com os filhos, Roque e Raul

CARAS Digital Publicado em 11/07/2022, às 15h46

No último domingo, 10, Emilio Dantas (39) e Fabiula Nascimento (43) decidiram aproveitar o dia ensolarado coladinhos com os filhos gêmeos Roque e Raul, de apenas 6 meses.

O casal visitou um parque no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, na companhia dos herdeiros e foram flagrados por alguns fotógrafos que passavam pelo local.

Os atores, os pequenos e mais uma amiga da família estenderam uma toalha no chão onde fizeram um piquenique, enquanto eles brincavam e se divertiam com os meninos.

Confira os flagras feitos de Fabiula Nascimento e Emilio Dantas curtindo um parque com os filhos, Roque e Raul:

Emilio Dantas e Fabiula Nascimento curtem dia no parque coladinhos com os filhos, Roque e Raul.

Crédito: Gabriel Rangel/AgNews

Mêsversário dos gêmeos!

Recentemente, Roque e Raul completaram 6 meses de vida e ganharam uma festinha especial, recheada de amigos e familiares.

Além disso, os bebês receberam lindas homenagens dos papais, que publicaram uma série de cliques encantadores deles.

View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiula Nascimento (@fabiulaa)