Em Trancoso, Laura Neiva publica lindo clique amamentando o caçula, José

CARAS Digital Publicado em 11/06/2022, às 17h16

Laura Neiva (28) desembarcou em Trancoso, na Bahia, para o casamento de uma amiga. E já aproveitando o cenário do local, a atriz dividiu um lindo registro com o filho, José, de 5 meses.

A modelo impressionou ao posar na beira da piscina do hotel enquanto amamentava o herdeiro, fruto do seu casamento com Chay Suede (29).

"Chegamos, Trancoso", escreveu ela na legenda da publicação.

A beleza da foto chamou a atenção dos internautas. "Seja sempre feliz com sua troupe", "Que foto mais linda", "Apaixonada nessa foto", "Lindos", dispararam.

Vale lembrar que Chay Suede e Laura Neiva também são pais de Maria, de 2 meses.

CONFIRA O REGISTRO DE LAURA NEIVA E JOSÉ