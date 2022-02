Em Trancoso, Bianca Andrade e o filho posam estilosos e influenciadora brinca: ''Chefinho''

De férias na Bahia, a ex-BBB Bianca Andrade encantou ao compartilhar cliques do filho, Cris, usando óculos de sol estilosos

Redação Publicado em 14/02/2022, às 09h17

A empresária e ex-BBB Bianca Andrade (27) deixou a web apaixonada no último final de semana, 13, ao compartilhar uma sequência de cliques ao lado do filho, Cris, de 6 meses.

A influenciadora, que está fazendo uma viagem para Trancoso, na Bahia, compartilhou uma sequência de fotos espontâneas com o herdeiro, fruto do seu relacionamento com o influenciador Fred (32), sentados e sorrindo em um sofá.

Nas fotos, o pequeno e a empresária estão usando roupas coloridas, com os pés descalços e de óculos escuros: "Chefinho do império Boca Rosa ta aqui me falando que essa semana vai ter o maior lançamento de todos", escreveu Boca Rosa.

A postagem, é claro, conquistou os fãs e amigos próximos da empresária que não pouparam carinho ao falar sobre o estilo do pequeno: "O maior", escreveu a ex-BBB Marcela McGowan (33). "Ele é lindo demais", declarou uma fã.

Bianca Andrade e o filho, Cris, posam estilosos em cliques com óculos de sol: