Em clima de São João, Mari Weickert mostra os filhos com looks típicos e brinca: ''Pingos juninos''

Mari Weickert se derrete ao publicar fotos dos filhos, Theresa e Felipe, com looks típicos de São João

CARAS Digital Publicado em 24/06/2022, às 16h42

O Dia de São João é celebrado nesta sexta-feira, 24 de junho! Então, é claro que as redes sociais estão lotadas de homenagens para a data.

Mari Weickert (40), que nunca escondeu que é uma mãe-coruja, usou seus herdeiros para prestar seu tributo.

No Instagram, a ex-modelo postou uma sequência de três registros super fofos nos quais Theresa (4) e Felipe (1) apareceram com looks juninos.

Nas imagens, é possível ver a menina usando um vestido de caipira, com trancinhas no cabelo e com o rosto coberto de pintinhas e o menino de camisa, gravata, chapéu de palha, suspensórios e um bigodinho!

“Ei, São João, sério… Meus pingos juninos são um pouco demais pro meu coração”, se derreteu a esposa de Arthur Ferraz (40) na legenda.

Ela não foi a única a babar pelos cliques dos pequenos. “Lindos”, “coisa mais fofa”, “ai, Mari!”, “meu deus, que fofura”, “eu não aguento”, “morri com essas fotos”, “estão demais” e “sem maturidade”, disseram alguns dos seguidores nos comentários do post.

Vale ressaltar que o caçula, que nasceu quando a mãe estava com Covid-19, vai completar 2 aninhos no próximo domingo, 26.

Confira as imagens dos filhos de Mari Weickert com looks de São João: