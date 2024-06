Em clima de festa junina, Carol Sampaio comemora segundo mês do filho

A promoter Carol Sampaio celebrou o segundo mês de vida do seu filho, Antonio, com uma festa intimista com o tema junino

Carol Sampaio usou as redes sociais para mostrar os detalhes da comemoração do mesversário do filho, Antonio. O menino, fruto de seu relacionamento com o chef Frederico Xavier, completou dois meses de vida nesta sexta-feira, 7.

Para comemorar a data especial, o casal preparou uma festa intimista com o tema 'festa junina', e os três surgiram usando looks juninos. "Dia especial por aqui… festa junina para comemorar 2 meses do Antonio", disse a prometer ao postar alguns registros da comemoração no feed do Instagram.

Em seguida, a mamãe coruja se declarou para o herdeiro. "Nós te amamos muito filho, que você tenha sempre muita saúde e esse sorriso gostoso!", completou a postagem.

Os fãs ficaram encantados com os cliques em família. "Ahhh que lindeza", disse a atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme, mãe de Pilar. "Lindão", escreveu a atriz Sheron Menezzes. "Que gracinha", afirmou uma seguidora. "Viva o Antonio", falou mais uma. "Ele tá tão lindo", comentou uma fã.

Carol Sampaio é madrinha da filha de Pedro Scooby e Cíntia Dicker

Carol Sampaio é madrinha de Aurora, filha do surfista Pedro Scooby e Cíntia Dicker. A famosa é uma das promoters de eventos mais conhecidas do Brasil. Ela, que possui mais de 760 mil seguidores no Instagram, é responsável por montar as listas de celebridades que vão integrar camarotes de festas, festivais e celebrações como Rock in Rio e Carnaval.

A influenciadora já trabalha há mais de 20 anos com eventos, e é a criadora do Baile da Favorita, uma das festas de funk mais conhecidas do Rio de Janeiro. Além da organização das festas dos famosos, ela também é muito querida entre as celebridades.

Sampaio já foi madrinha nos casamentos de nomes como Preta Gil e Rodrigo Godoy, Thiaguinho e Fernanda Souza e Ticiane Pinheiro e César Tralli. A empresária também organizou o casamento de Matheus, da dupla com Kauan, e Paula. Saiba mais!