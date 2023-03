Em chá de revelação luxuoso, sexo do primeiro bebê de Jottapê e Estefany Boro é revelado

Os papais de primeira viagem Jottapê e Estefany Boro ficaram sabendo se o primeiro bebê é menino ou menina em um chá de revelação luxuoso

Neste sábado, 25, foi revelado se o primeiro bebê do casal Jottapê e Estefany Boro será um menino ou uma menina em grande estilo num chá de revelação.

Ao final do evento que foi transmitido por meio do canal do YouTube da influenciadora, foram disparadas máquinas de fumaça na cor rosa, o que revelou que o cantor e a esposa terão uma menina.

O chá aconteceu na cidade de Cotia, São Paulo, e teve seu tema baseado na mitologia grega já que a bebê se chamará Athena, e caso fosse menino, se chamaria Apollo.

O evento que foi decorado com cores neutras como bege, branco e dourado contou com a presença de famosos como a dupla de cantoras Pepê e Neném.

Fotos: Leo Franco/AgNews

8 meses!

Quem também está esperando a chegada de um neném é a influenciador Evelyn Regly, que publicou um belo ensaio fotográfico no Cristo Redentor.

A morena esbanjou beleza ao mostrar o barrigão de oito meses que espera a menina Alana. A influenciadora e o marido já são pais do pequeno Lucas.