Em casa, Tays Reis compartilha fotos da filha sorrindo: ''Riqueza''

CARAS Digital Publicado em 01/08/2022, às 13h22

Tays Reis (27) atualizou as suas redes sociais nesta segunda-feira, 1, com fotos fofíssimas da filha, Pietra, fruto do seu relacionamento com Biel (26).

Em casa após alta hospitalar de uma cirurgia de emergência, a mamãe coruja posou com a herdeira e comentou da saudade durante os poucos dias no hospital.

Nas imagens, a bebê aparece sorridente enquanto recebe um cheiro da matriarca. "BTARDEEEE! Que saudade desse cheiro, que saudade da riqueza sorridente dela", escreveu ela na legenda.

Os fãs da família se derreteram com os cliques. "Coisa linda", "Quanto amor", "Oh mamãe coisa mais linda existe preciosa desse mundo", "Tão preciosas", elogiaram eles nos comentários.

Vale lembrar que Tays Reis foi hospitalizada poucos dias após o parto e passou por uma cirurgia de emergência devido a uma apendicite aguda.

TAYS REIS SE DERRETE POR FOTO DE BIEL E PIETRA

Tays Reis dividiu com os seus seguidores um registro encantador de Biel com a filha do casal, Pietra. Celebrando os nove dias de vida da pequena, a cantora resolveu se declarar para os dois. Na selfie feita pelo cantor, ele e a herdeira deixam a língua para fora em forma de careta, e claro que a fofura da menina derreteu o coração dos fãs.

