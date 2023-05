Eliezer se desespera com choro de Lua e desabafa: “Pai ruim”

Eliezer abre o coração após passar por situação desesperadora com a filha, Lua, fruto do relacionamento com Viih Tube

A chegada da pequena Lua Di Felice transformou completamente o mundo dos papais, os ex-BBBs Eliezer (33) e Viih Tube (22). Na manhã desta terça-feira, 23, o influenciador digital usou suas redes sociais para fazer um desabafo sobre uma situação desesperadora que passou com a pequena, que tem apenas um mês de vida.

É que a bebê acordou chorando com muita cólica e Eliezer tentou acalmá-la para não acordar Vitória: “Acorda com cólica, eu no desespero porque quero deixar a Viih dormir um pouquinho e já fiz de tudo para ela ficar calma", ele legendou em uma foto em que Lua aparece aos prantos no colo do papai babão.

"Ela tá nervosa e eu coloquei essa bolsinha quentinha de camomila. Calma, meu amor. Vai passar. Prometo que vai passar. Tá passando", o ex-brother conversou com a bebezinha em um vídeo. Sem sucesso na tentativa de acalmar a pequena, ele precisou de reforços: "Não teve jeito, tive que acordar a Viih e adivinha...era FOME", Eliezer relatou.

Por fim, Eli fez um desabafo sobre a sensação de impotência em relação às necessidades da herdeira: “Fico meio chateado quando não consigo identificar o que ela está sentindo e, consequentemente, não consigo acalmá-la. Me dá a sensação de ser um 'pai ruim'. É estranho", o influenciador abriu o coração sobre os desafios da paternidade.

