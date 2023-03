Eliezer se assusta e faz piada sobre gastos com a filha: "Infinito"

Eliezer contou que o chá revelação da bebê custou 50 mil reais

Eliezer (33) revelou o quanto gastou com a filha, Lua, que irá nascer em breve. Segundo o papai de primeira viagem, o que gastaram foi "infinito".

O ex-BBB conversou com o gshow e esclareceu que mesmo ele e Viih Tube (22) sendo influenciadores digitais, precisaram pagar do próprio bolso o enxoval da bebê.

Isso porque mesmo que eles tenham ganhado muitos itens, fizeram questão de escolher a dedo as primeiras roupinhas da menina.

“Ainda não paramos para fazer a conta. Mas, por exemplo, quando fomos para os Estados Unidos, onde fizemos o enxoval dela, cada um levou em espécie, três mil dólares. Por isso que optamos em viajar de classe econômica”, contou.

O casal é detalhista em tudo, principalmente nas roupas, que compraram em tamanhos variados, pois não sabem com que peso e altura Lua irá nascer.

“As marcas mandam muita coisa. Só que tanto eu quanto a Viih, achamos importante escolher tudo: as roupinhas, os brinquedinhos, a fralda... Compramos de várias marcas para ver qual é a melhor para ela”, explicou.

O chá revelação de Lua foi todo pago com dinheiro deles e custou 50 mil reais. Outro detalhe que fez Viih e ele gastarem muito foi a personalização do enxoval.

“Personalizamos muitas coisas. Isso também saiu do nosso bolso. Roupa de cama, toalha, lençol do berço... Os detalhes, enfim, para tudo ser do nosso jeitinho”, comentou.





Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Eliezer desabafa sobre seu relacionamento com Viih Tube: "Era tudo novo"





Eliezer fez um balanço sobre seu relacionamento com Viih Tube. Ele falou brevemente sobre tudo o que tem vivido ao lado da também ex-BBB.

Segundo ele próprio, tudo aconteceu de forma rápida e intensa. Vitória o fez acreditar em coisas que já não acreditava mais.



"Antes dela, eu tive relacionamentos que me fizeram ter medo ou não querer me entregar/gostar de alguém", começou.

Ele completou dizendo que nunca disse que não moraria junto com Viih Tube, e que distorceram a resposta da influenciadora sobre o assunto.