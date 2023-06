Eliezer revela planos de aumentar família e detalhes de banho em Lua de forma respeitosa

Ex-BBB e marido de Viih Tube, Eliezer, usa redes sociais para responder perguntas sobre paternidade

Neste último sábado, 3, o influenciador digital e ex-participante do Big Brother Brasil 22Eliezer usou suas redes sociais para matar a curiosidade de alguns de seus seguidores. Curtindo o final de semana de sossego ao lado da filha, Lua di Felice, e de sua esposa, Viih Tube, o papai babão falou sobre aumentar a família e sobre a forma respeitosa como dá banho na pequena, querendo desde o começo como estabelecer limites sobre seu corpo.

“Na verdade eu peço licença TODAS as vezes que tenho que tocar as partes íntimas dela para lavar, limpar ou trocar. Acho muito importante que ela cresça sabendo que no corpo dela NINGUÉM pode tocar sem o consentimento dela, nem mesmo o PAI dela”, respondeu, quando perguntado sobre o motivo de sempre pedir licença para dar banho em sua filha.

Além disso, através dos stories de seu perfil oficial no Instagram, Eli revelou que o casal tem planos de dar um irmãozinho para Lua, que atualmente está com quase dois meses de idade. “Sim!!!”, publicou, se mostrando bastante animado.

Vitória Moraes, mais conhecida como Viih Tube, é uma influenciadora digital e youtuber de 22 anos de idade, nascida no dia 18 de setembro de 2000, na cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo. Ela ficou bastante famosa por conta de polêmicas ao longo de sua carreira, mas, alcançou o nível nacional ao ser uma participante marcante no Big Brother Brasil 21.

Eliezer é um ex-participante do Big Brother Brasil 22, formado em designer, é sócio de uma agência de Marketing e Branding há 10 anos. Nascido em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, conheceu Viih Tube após sua participação no reality show, onde alegava que não queria ser pai.

🚨 VEJA: Eliezer revelou que pede licença pra sua filhinha de 45 dias toda vez que vai trocar, lavar e limpar ela e precisa tocar em suas partes íntimas. 💖🥲 pic.twitter.com/sVXvYuimxg — POPTime (@siteptbr) June 3, 2023

Viih Tube e Eliezer tomam decisão drástica sobre criação de Lua: ‘Difícil administrar’

Ainda no último sábado, 3, Viih Tube usou seu perfil para responder algumas perguntas e falou sobre a decisão de contratar uma babá. “Logo vamos contratar, sim! Uma babá para me ajudar porque está sendo muita coisa para mim. Está me causando ansiedade e tá difícil administrar tudo! As duas empresas, publicidades, minhas redes, redes do babytube, e todo cuidado com ela”, começou a influenciadora digital, após responder uma caixinha de perguntas em seu perfil oficial no Instagram.

“Sei que vai ser difícil me adaptar com alguém cuidando da minha filha junto também, porque me acostumei desde o primeiro dia de vida dela a ser só a gente. Mas foi importante no começo porque aprendi muita coisa, aprendi a fazer tudo do nosso jeitinho. Nunca fui mãe, então, mesmo que tenha sido desafiador no começo, foi o momento que mais me ensinou”, completou Viih.