Eliezer relembra que Lua nasceu exatamente 1 ano depois de dizer que não queria filhos

Influenciador Eliezer usa redes sociais para brincar com situação no BBB de quando sofreu o castigo do monstro como pai

O influenciador e ex-participante do Big Brother Brasil 22Eliezer (33) brincou em suas redes sociais sobre como sua filha, Lua di Felice, fruto de seu relacionamento com a youtuber e também ex-sister, Viih Tube (22), nasceu exatamente um ano depois de sua fala sobre sua vontade de ser pai durante o confinamento do reality show da Globo.

“Madrugada de 10 de abril do ano passado eu estava no monstro do bebê chorando. Madrugada de 10 de abril desse ano, a Lua tinha acabado de nascer e eu estava exatamente fazendo a mesma coisa que fazia só que com ela, assistindo BBB”, começou o influenciador, em uma postagem que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Eli ainda relembra o que falou durante o confinamento, sobre como não tinha vontade de ser pai ainda. “E outro detalhe, era domingo à noite de 10 de abril de 2022 quando eu respondi o @tadeuschmidt “filho só daqui 20 anos”. Lua nasceu nesse mesmo domingo, 1 ano depois… vocês acreditam? Coincidência??? O mundo não gira, ele capota!”, finalizou o ex-BBB.

Lua di Felice é a primeira filha do casal formado pelos dois ex-brothers, que estiveram confinados em edições diferentes. A pequena veio ao mundo durante o domingo de Páscoa, no último dia 9. Os papais somente revelaram a novidade quatro dias depois.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eli (@eliezer)



Viih Tube posta vídeo com detalhes do nascimento de Lua

Viih Tube emocionou os seguidores com um lindo vídeo do momento do nascimento da filha com Eliezer, a bebê Lua! No registro, publicado no Instagram, eles mostraram tudo que aconteceu nas últimas horas antes da chegada da pequena, que nasceu no último domingo, 09, em São Paulo. Nas imagens, os ex-BBBs exibiram uma retrospectiva até o tão esperado momento do parto.

Tem o casal a caminho da maternidade ouvindo playlist no carro, Viih disfarçada no hospital, os dois caindo no choro ao falar do momento da vida, os familiares reunidos à espera de Lua, entre outros detalhes.