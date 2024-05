Eliezer reflete sobre ser pai de menino: 'Feliz demais'

Em entrevista, Eliezer celebrou ser pai de menino pela primeira vez e falou sobre nome do bebê: 'Já está definido desde a Lua'

O Dia das Mães de Viih Tube e Eliezer foi cheio de emoções! Os pais da pequena Lua descobriram o sexo do segundo filho no último domingo, 12, em um chá revelação emocionante. Em entrevista ao gshow, Eli falou sobre o sentimento de ser pai de menino.

"Fiquei feliz demais. Na verdade eu tinha certeza. Não vi exame nem nada, assim que ela me falou que estava grávida, me mostrou o teste, tinha certeza dentro de mim que era menino. Não tinha certeza com a Lua, até no início fiquei chamando de moleque. Não sei explicar o motivo.", confessou o ex-BBB.

O casal ainda achou que se tratava de uma gravidez de gêmeos. "A gente achou que era gêmeos, antes da primeira ultra. Sou do google, gosto muito de me informar. Quando se descobre no início essa diferença toda de hormônio pode ser menino. O BHCG (exame que se faz para descobrir a gravidez) estava bem maior, o médico chegou a falar que iam ser gêmeos. Depois pesquisando vi que quando no começo tem muitos hormônios, pode ser menino.", disse ele ao veículo.

Ainda na entrevista, Eliezer comemorou por ser pai de um casal. "Estou no céu, todo mundo quer ter um casal. A gente vai viver as duas experiências, pai de menina e menino. Vão crescer juntos, regular essa idade próxima. Quando os pais se vão quem fica é irmandade. A gente está feliz demais."

E sobre o nome do próximo bebê, ele compartilhou que já está definido há mais de um ano. "O nome já está definido desde a Lua, se fosse menina que daria briga. Eu queria um nome e a Viih outro. Mas se eu contar a Viih me mata", brincou, sem revelar qual seria.

Quanto Viih Tube e Eliezer gastaram em chá revelação?

Viih Tube e Eliezer reuniram amigos e familiares no último domingo, 12, para um chá revelação do sexo do segundo bebê. Pais de Lua, os ex-participantes do BBB escolheram um buffet infantil em São Paulo para celebrar o momento especial.

A festa conta com cerca de 150 convidados, um buffet especial de almoço e brinquedos para as crianças. Viih Tube e Eliezer escolheram celebrar o momento na unidade da Vila Leopoldina, em São Paulo, do Buffet Spasso Dourado Kids.

Para a unidade, a empresa cobra cerca de R$ 200 por convidados acima de 5 anos em festas de quatro horas de duração, a depender do cardápio, de acordo com uma publicação de agosto de 2023. Com este valor, o casal de influenciadores teria desembolsado cerca de R$ 30 mil para o evento.