Eliezer mostra a sua reação ao escutar o coração do filho pela primeira vez: ''Nosso pacotinho''

CARAS Digital Publicado em 22/09/2022, às 12h40

Eliezer (31) aproveitou o clima de TBT nesta quinta-feira, 22, para relembrar um momento muito emocionante da gravidez de Viih Tube (22). O ex-BBB compartilhou o vídeo do casal escutando o coração do filho pela primeira vez e emocionou.

Na imagem, os papais de primeira viagem choram quando o som ecoa pela sala. "Primeira vez que escutei o coraçãozinho do meu filho", disse no vídeo.

Já na legenda, o influenciador falou da emoção do mundo. "#tbt do dia mais emocionante da minha vida, até agora. O dia que escutamos o coraçãozinho do nosso pacotinho", escreveu ele.

Nos comentários, os admiradores da família se derreteram. "São lindos demais meu Deus", "Ahh que lindos! Parabéns aos papais do ano!", "Que emoção", "Até eu chorei", disseram eles.

VIIH TUBE DIZ QUE ENGRAVIDOU TOMANDO ANTICONCEPCIONAL

Viih Tube (22) surpreendeu os seguidores das redes sociais ao revelar que está à espera de seu primeiro filho com Eliezer (32), e após o anúncio, ela decidiu abrir uma caixa de perguntas nos Stories do Instagram e responder algumas perguntas dos seguidores. A ex-participante do Big Brother Brasil 21 confessou que apesar de estar muito feliz com a notícia, a gravidez não foi planejada. Além disso, ela contou que revelou que engravidou mesmo tomando o anticoncepcional.

