Eliezer flagra Viih Tube chorando após anúncio de gravidez

Pai do bebê de Viih Tube, Eliezer flagra namorada aos prantos e diz que ela chora o dia todo

CARAS Digital Publicado em 20/09/2022, às 20h05

Nesta terça-feira, 20, o ex-BBB Eliezer (32) flagrou sua namorada e agora mamãe de seu bebê Viih Tube (22) aos prantos após o casal ter anunciado a gravidez da youtuber na internet. De acordo com o designer, essa é a cena mais comum, pois ela chora o dia todo.

“Olha como que chora, chora o dia todo”, brincou Eli ao filmar a influenciadora com o rosto encharcado de lágrimas. Nas gravações, Viih Tube não sabia se chorava, ria ou fazia carinho em seu cachorro.

Eliezer mostra Viih Tube chorando - Créditos: Reprodução / Instagram

Viih Tube anuncia que está grávida do primeiro filho com Eliezer

A ex-BBB Viih Tube anunciou que está grávida de seu primeiro filho, fruto do seu relacionamento com o ex-BBB Eliezer. Os dois anunciaram em um vídeo no YouTube e um post nas redes sociais.

"Sim, estou grávida, vamos ter um bebê. Estamos muito felizes e esse bebê já é tão amado, estou tão ansiosa pra ver o seu rostinho meu pacotinho! Nos arrepiamos só de pensar como tudo aconteceu na nossa história, era pra ser! Pais de primeira viagem e o Eli é o pai mais babão e chorão que já vi kkkk e vamos compartilhar todos os momentos com vocês! Obrigada a todos que apoiam a gente e torcem pela nossa felicidade e agora da nossa família!", disse Vitória.

No vídeo, Eliezer contou que o casal descobriu a gravidez após Viih ir ao ginecologista para fazer um exame. "A médica falou: 'Você está grávida ou com um cisto, é gravidez ou coisa mais séria'. Aí já era noite, tinha comprado os testes de farmácia, queria fazer só no outro dia e eu nunca ia conseguir dormir. Falei: 'Faz logo'. Fui até ela no banheiro, me mostrou o teste, nunca tinha feito um antes, era um '+'. Em vez de ela me falar, me mandou ler a bula. Olhava para o teste e para a caixa... Respirei fundo", disse o designer.

Veja os anúncios da gravidez feito por Eliezer e Viih Tube: