Eliezer fica com coração apertado após drama com a filha, Lua: "Primeiro dia"

Ex-BBB Eliezer fica abalado ao pedir a visita da sogra para que Viih Tube não fique sozinha; veja

O ex-BBB Eliezer, marido da youtuber Viih Tube, compartilhou em seu perfil um desabafo nesta quinta-feira, 4. Ele refletiu sobre ter que trabalhar fora de casa pela primeira vez desde o nascimento de sua filha, Lua Di Felice.

Segundo ele, a experiência tem sido difícil, pois agora precisa lidar com a saudade da filha e da esposa, além das demandas do trabalho. "Primeiro dia que vou trabalhar fora de casa. Estou aqui na garagem com o coração apertado, já. Nunca fiquei um dia inteiro longe da Lua", lamentou.

"A Vivi, mãe da Viih, veio para cá para ela não ficar sozinha, e eu vou fazer algumas coisas. Volto só de noite. Não é em São Paulo, um pouco longe daqui. É isso, o coração está apertado", disse o pai de primeira viagem.

Veja o momento:

Novo medo

Recentemente, Eliezer disse que desbloqueou um novo medo com a recém-nascida. Segundo o influenciador, ele levou um susto ao vê-la de bruços no berço, já que costuma deixá-la de barriga para cima. Ele afirmou ter ficado preocupado, já que acreditava que a bebê só se viraria após alguns meses de vida.

Nos stories, ele questionou os fãs se é normal isso acontecer tão cedo e afirmou que, a partir de agora, terá dificuldades para dormir tranquilamente. Na terça-feira, 2, o casal levou Lua de volta à pediatra e descobriu que a bebê, de menos de um mês de idade, ganhou peso.

Viih Tube fala sobre mostrar o rostinho da filha, Lua

No final do mês passado, Viih Tube contou para os seguidores que já estava se sentindo mais segura para mostrar o rostinho da filha. A influenciadora digital revelou a vontade de postar as fotinhos da menina, mas pediu um pouco de paciência para os fãs desabafou: "E me desculpem esse processo, mas de início me deu muito medo”, ela desabafou.