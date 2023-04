Eliezer fala em vídeo sobre papel do pai durante amamentação e puerpério: ‘Seja pai’

Ex-BBB e influenciador Eliezer, pai de Lua, com Viih Tube, faz vídeo sobre participação do pai após o parto

Nesta terça-feira, 25, o ex-participante do Big Brother Brasil 22 e influenciador digital Eliezer(33) usou suas redes sociais para falar um pouco da participação e do papel do pai após o parto da mãe, durante a amamentação e o puerpério. Eli é pai de primeira viagem de Lua Di Felice, filha fruto de seu relacionamento com a youtuber Viih Tube (22).

“Todos os dias eu recebo depoimentos de mulheres que se sentem totalmente sozinhas no puerpério/amamentação. Quando o bebê nasce as atenções estão todas focadas para ele mas a gente acaba esquecendo que eles dependem da mãe e meu papo é sobre isso, a importância do pai nesse momento, tudo faz diferença”, começou o influenciador, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

“Eu sei que meu público aqui é majoritariamente feminino só que se esse vídeo chegar em algum homem e com ele, eu conseguir fazer com que ele redobre sua atenção e mude um pouco sua rotina com sua família, já fico bem feliz. E gente, eu sei que vivemos em uma sociedade onde o homem por muito tempo postergou a responsabilidade com a paternidade e quando vemos um comportamento diferente desse, achamos bonito MAS não devemos agradecer ou parabenizar os mesmos por fazer o mínimo. Eu falo isso com a Viih, todos os dias. É minha família, ‘fazer por vocês, é o mesmo que fazer por mim’”, completou.

No vídeo, ele comenta um pouco sobre o papel do pai durante esse período de amamentação e puerpério que as mães passam, dando bastante ênfase na participação masculina. “Seja pai do seu filho, seja parceiro da sua mulher”, disse o influenciador digital. “Faça o que você como pai, como homem, esposo, namorado, peguete, ficante, enfim, puder fazer, para ajudar, para tirar um pouco essa carga da sua mulher para ela poder ter uma qualidade melhor para amamentar, para ser mãe”, ensinou Eli.

Além disso, Eli contou que o vídeo era uma resposta para as mensagens que vinha recebendo. “Tô gravando esse vídeo também porque na minha opinião não existe esta gente ser parabenizada e vangloriada e ovacionada por fazer o mínimo, que é cuidar do seu filho, cuidar da sua mulher”, avisou o ex-brother. “Esse vídeo é muito direto para você que é homem, pai que tá na mesma fase que eu tô né, vivendo isso que eu tô vivendo,o que ainda vai viver, não deixem suas mulheres de lado, as mulheres de vocês, as mães, elas precisam estar bem para amamentar o filho de vocês”, comentou.

“E essa função cabe a nós. O puerpério é um momento extremamente delicado, então não deixe sua mulher de lado ou veja relatos diários aqui que as pessoas focam toda a atenção na criança e esquecem das mães. Recém-nascido super indefeso todo molinho é muito frágil, então a gente acaba olhando tomando muito cuidado com a criança, mas esquece da mãe, que quando amamenta tem muita sede, sente muita fome, muito cansaço”, ensinou.

“Na madrugada, não durma. Acorde junto enquanto está amamentando, ela tá cansada e para não ter perigo para criança. Enfim, as coisas que a gente pode fazer então o recado é esse (...) Não estamos acostumados a ver pais participativos, verbais, presentes (...) Historicamente, essa sociedade omissa ali da paternidade prefere postergar a responsabilidade de ser pai, jogar nas costas da mãe. Seja pai do seu filho, seja parceiro da sua mulher”, finalizou Eli.