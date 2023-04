Eliezer exibe a certidão de nascimento da filha para rebater polêmica

Ex-BBB Eliezer coloca ponto final em rumores sobre o nome da filha recém-nascida, Lua: 'Para não restar dúvidas'

O ex-BBB Eliezer decidiu colocar um ponto final nos rumores sobre como teria registrado a filha recém-nascida, Lua, fruto do casamento com Viih Tube. Quando a influencer ainda estava grávida, o casal revelou que a filha teria apenas um dos sobrenomes da mãe e não teria o sobrenome do pai por uma decisão pessoal deles. Agora, o assunto voltou à tona e Eliezer decidiu mostrar uma foto da certidão de nascimento da filha .

Na imagem, ele mostrou que a filha se chama Lua Di Felice . Na legenda, ele desabafou sobre a polêmica que criam nas redes sociais sobre uma decisão do casal. “Hoje o assunto do sobrenome da Lua voltou à tona, já não bastasse da última vez a gente tomar hate a ponto da Viih parar no hospital com pressão alta. Realmente não sei porque reviveram isso, porque já tinah sido muito explicado tanto por mim, tanto por ela. Então para não restar dúvidas, a certidão dela”, disse ele.

E completou: “Totalmente desnecessário isso, mas não quero que o episódio de fevereiro se repita. A Viih está no puerpério para quem não tem noção é um momento muito difícil. Chega a ser maldade com ela levantar um assunto que fez tão mal a ela”.

Viih Tube mostra sua barriga pós-parto

Nesta terça-feira, 25, Viih Tube mostrou um vídeo com a mudança de sua barriga desde o dia do parto até os 15 dias após o nascimento da filha. No vídeo, a ex-BBB acompanhou em detalhes a perda de medidas e líquido que acontece após a chegada de um bebê. Na gravação, ela compara na frente do espelho todas as mudanças sem filtros e sem edições.

"Chegamos num nível de intimidade que vocês me veem de fralda! Meu corpo dia após dia no pós-parto pra vocês! E é isso aí, toda mamãe passa por isso, como foi com você? Conta aí nos comentários", disse ela engajando os fãs.