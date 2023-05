Eliezer encanta internet com cliques ao lado de Lua: ‘Sextando’

Influenciador Eliezer compartilha momentos de carinho ao lado da filha Lua, que tem com Viih Tube

Nesta sexta-feira, 19, o influenciador digital e ex-participante do Big Brother Brasil 22Eliezer (33) usou suas redes sociais para compartilhar alguns cliques fofíssimos ao lado de sua filha, Lua di Felici, de apenas um mês, fruto de seu relacionamento com a youtuber e ex-participante do Big Brother Brasil 21Viih Tube (22).

“Sextando com meu papaiiii. Duvido alguém ter uma sexta melhor do que a minha”, escreveu o influenciador digital em uma publicação compartilhada em conjunto com a conta oficial de sua filha no Instagram. Nos cliques, Lua aparece se divertindo no colo de Eli, que balança e brinca com a pequena.

Os comentários foram inundados de elogios e inveja boa para o sextou diferente para o momento fofo do influenciador com a filha. “Ela é muito lindaaaaaa”, escreveu a cantora Gabi Martins. “Meu Deusssss a tua cópia”, exclamou a ex-BBB Larissa Tomásia. “A Lua se divertindo com a dança é muito fofa”, exaltou uma terceira internauta. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, carinhas de apaixonados, entre outros, enviados para enaltecer ainda mais a fofura do momento vivido entre Eliezer e Lua di Felice.

Veja a publicação compartilhada pelo influenciador digital Eliezer vivendo um momento para lá de fofo com sua filha, Lua:

Viih Tube emociona ao compartilhar encontro de sua avó com Lua

Na terça-feira, 16, Viih Tube encheu as redes sociais de fofura ao compartilhar fotos de um encontro em família. A influenciadora gravou o primeiro encontro de sua avó com a sua filha Lua. A avó de Viih surgiu sentada segurando a bisneta no colo. Além do encontro fofo, a ex-BBB compartilhou uma foto dela com a mãe Viviane, a filha Lua e a avó. “4 gerações”, escreveu a participante do BBB 21 na legenda da postagem feita em seu Instagram.