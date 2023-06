Eliezer e Viih Tube proíbem visitas em casa após a chegada da filha: “Bem chatos”

Pais de primeira viagem, influenciadores digitais Eliezer e Viih Tube revelam que proibiram visitas para a filha, Lua di Felice

Os amigos e familiares que estão pensando em dar um pulinho na casa de Eliezer e Viih Tube para conhecer a filha do casal terão que mudar de planos! No último domingo, 4, o influenciador digital explicou que as visitas estão proibidas desde que a primeira herdeira, Lua di Felice, chegou ao mundo.

A revelação aconteceu enquanto o ex-BBB respondia uma caixinha de perguntas em seu perfil oficial do Instagram: "Fomos bem chatos com isso. Quer dizer, chatos não, fizemos como deve ser feito, mesmo (na minha opinião)”, Eliezer explicou sua decisão quando questionado sobre as visitas.

O ex-participante do Big Brother Brasil ainda revelou que, por enquanto, a pequena só tem proximidade com a avó materna: “Nos primeiros trinta dias ninguém pisou aqui em casa, na maternidade foi só a nossa família. Mas assim que nasceu, foram embora, com exceção da Viviane (mãe da Viih, que ficou com a gente por quase um mês)", ele contou.

O marido de Viih Tube também admitiu que abriu raras exceções para receber amigos: “Semana passada foi a primeira vez que recebemos amigos aqui em casa para conhecer a Lua. E só foram 3. A Lua ainda não tomou as vacinas necessárias para a pediatra dela liberar”, ele revelou mais detalhes sobre a decisão.

Para finalizar, Eliezer tranquilizou os amigos e familiares ao revelar que tem um plano para que a recém-nascida receba visitas com mais segurança: “O que queremos é usar algum mesversário (talvez o de três meses) para chamar os nossos amigos para conhecer a nossa filha", o influenciador concluiu a publicação.

Vale lembrar que a pequena Lua nasceu há cerca de um mês, fruto do casamento entre Vitória e Eliezer, que se conheceram após sua participação no reality show da Globo, Big Brother Brasil, com um ano de diferença entre as edições. O casal também trocou alianças recentemente, durante a gestação da primeira herdeira.

