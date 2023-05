Eliezer e Viih Tube encantam seguidores ao publicarem novas fotos com a filha

Os influenciadores e papais de primeira viagem Eliezer e Viih Tube compartilharam novas fotos ao lado da filha recém-nascida Lua

Nesta quarta-feira, 31, Eliezer (32) e Viih Tube (22) encheram as redes sociais de fofura ao compartilharem nas redes sociais uma série de fotos com a filha. Os ex-BBBs e papais de primeira viagem posaram para um ensaio fotográfico com a bebê Lua (1 mês).

A família surgiu esbanjando alegria em uma série de fotos feitas em um ensaio fotográfico. O fundo roxo contrastou com o branco de alguns looks usados. Eliezer vestia um moletom branco, e a pequena Lua vestia um macacão também branco. Já a mamãe coruja Viih vestia um macacão roxo.

“Minha família é a minha maior riqueza. Ps: Não tenho estrutura pra última foto”, escreveu Viih Tube na legenda da postagem feita em seu Instagram. A última foto mostra apenas o rostinho de Lua sendo carregada pela mãe nas costas.

Os seguidores de Viih adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da publicação. “A sua melhor versão com certeza é essa, Viih, comentou uma seguidora. E a participante do BBB 21 concordou: “Concordo”. Outra fã escreveu: “Eu não aguento, que família linda! Que orgulho Viih”.

Outra admiradora do casal reagiu às fotos dizendo: “Eu amo essa família! Lindos”. E outro seguidor comentou sobre os cliques: “Lindíssimos”.

O ensaio fotográfico contém algo interessante. Para quem se lembra, as cores do Chá Revelação do primeiro bebê de Viih e Eli eram roxo e verde. Os convidados tinham que ir com roupas de uma dessas duas tonalidades, e, caso achassem que o bebê seria menino, usavam um broche verde. Caso os convidados do evento achassem que seria menina, que foi o caso de Lua, deveriam usar roxo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lua 🌙💜 (@pequenalua)

Opinou!

Recentemente, Eliezer veio a público para falar sobre a maternidade de Viih e sobre seu papel como pai. O ex-BBB gravou um vídeo sério para suas redes sociais em que comentava sobre o resguardo de Viih, após o parto de Lua e como ele está respeitando isso.

"O que eu mais vejo são homens que se esquivam de assuntos relacionados a gravidez (...) E não gente, a gravidez é dos dois! O que resulta em uma sociedade de homens que não sabem o que é puerpério, resguardo, respeito... Eu vejo o meu direct mulheres que relatam abusos dentro de casa. Os homens, os maridos forçando suas esposas a quebrarem o resguardo”, comentou no clipe.