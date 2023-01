Eliezer desabafa e revela maior preocupação para a chegada da filha: “Estar preparado”

Eliezer desabafa sobre paternidade e revela que está se preparando, estudando e fazendo cursos para ser um bom pai

O ex-BBB Eliezer (32) utilizou as redes sociais nesta terça-feira, 03, para responder algumas perguntas de seus fãs e seguidores. Ele foi questionado sobre a paternidade e abriu o coração.

Um dos internautas questionou qual é a maior ansiedade para ser pai, já que ele está na espera de Lua, sua primeira filha com Viih Tube (22).

Eliezer então contou que não vê a hora de pegar a pequena no colo, mas que tem se preparado para ser o melhor pai que pode.

“Nossa gente, são várias, acho que a maior neste momento é ver o rostinho dela [Lua], eu quero muito pegar ela”, disse.

Ele também está preocupado com a educação da filha e por isso procurou estudar para a chegada da bebê.

"Eu estou lendo bastante, fazendo workshop, me informando, lendo livro, internet, para tentar ser o melhor de mim pra ela, pra quando ela chegar eu estar preparado”, contou.

Além disso, Eliezer ainda explicou o motivo do casal não revelar o dia do nascimento de Lua.

“Primeiro que a gente quer que seja um dia nosso. A gente não quer que vaze, não quer paparazzi na porta do hospital. E segundo que, na internet, assim como tem pessoas boas, tem pessoas ruins que manam energia ruim”, revelou.

“E tanto eu, quanto a Viih, acreditamos muito em energia, então a gente sentou e combinou: ‘Não vamos deixar ninguém saber, tirando nossa família, para que esse momento seja especial para a gente e nada estrague’”, finalizou.

Eliezer posta com Viih Tube e reflete sobre nova fase: "O primeiro capítulo de uma história totalmente nova"

Eliezer compartilhou registros do réveillon ao lado de Viih Tube. Pelo Instagram, ele avaliou 2022.

"Toda virada de ano pra mim é ponto final, na minha cabeça sempre foi “a última página de um livro para começar uma história completamente nova com o mesmo protagonista (no caso eu)” e esse ano a sensação foi totalmente diferente. 2022 foi como uma p*rrada no meu peito e como já diziam “somente as p*rradas da vida são capazes de ensinar a quem sabe tudo” esse ano aprendi a amar meus piores dias porque eles que me trouxeram os maiores aprendizados", começou.