Eliezer dá opinião forte sobre resguardo de Viih Tube: "Não te torna menos homem"

Eliezer dá opinião forte nas redes sociais e reage ao resguardo da esposa; ele soltou o verbo

O influenciador Eliezer publicou um desabafo nas redes sociais nesta segunda-feira, 29, no qual defendeu a importância de respeitar o resguardo das mulheres após o parto. Ele é casado com a influenciadora Viih Tube.

"O que eu mais vejo são homens que se esquivam de assuntos relacionados a gravidez (...) E não gente, a gravidez é dos dois! O que resulta em uma sociedade de homens que não sabem o que é puerpério, resguardo, respeito... Eu vejo no meu direct mulheres que relatam abusos dentro de casa. Os homens, os maridos forçando suas esposas a quebrarem o resguardo", disse ele em um vídeo publicado em seu perfil.



Ele lembrou que estudos comprovam que muitos homens traem suas mulheres durante o puerpério. "Homens, depois do parto, toda mulher passa por uma série de transformações. É uma fase de transição tanto física, tanto hormonal, quanto psicológica também (...) Então o que uma mulher precisa nessa fase? Não é um cara cobrando ela sexo o tempo todo. Ela precisa de um parceiro, e respeitar esse tempo da sua mulher não te torna menos homem, não te torna fraco, não te torna frouxo. Te torna minimamente um homem com caráter e respeito pela mulher que está do seu lado, a mãe do seu filho ou filha", disparou.



Eliezer foi muito duro e disse que nenhum relacionamento pode se ancorar na prática sexual. "O sexo é um pilar do relacionamento, ele não é o relacionamento como um todo. Pra mim, por exemplo, é muito mais importante agora focar na adaptação da rotina da minha filha e entender meu papel nisso tudo do que de fato fazer sexo, então eu vim aqui exercer o meu papel como homem", frisou.

