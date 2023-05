Eliezer conta dificuldade da filha: "Sem dormir"

Eliezer e Viih Tube são pais da Lua, que tem um mês de vida

Papai de primeira viagem, Eliezer mostrou que passou a madrugada de sábado, 06, para domingo, 07, em claro. Sua filha com Viih Tube, Lua, não está conseguindo dormir e acorda quando é colocada no berço. Os dois são casados e compartilham a rotina nas redes sociais.

O influenciador e ex-BBB postou às 6h36 da manhã enquanto dava colo para a filha. "E assim foi nossa madrugada. Só ficava bem no peito da Viih ou no meu colo. A Viih ficou por horas com ela no peito, mas precisava descansar. Então fiquei com ela aqui no sofá, no peito, pra pequena dormir", escreveu.

Pouco depois, voltou a postar com a menina e explicou o que acredita que esteja causando dificuldade para Lua dormir no berço. "Estamos achando que ela "não querer ficar no berço" (ela dorme, a gente coloca no berço e ela acorda) tem a ver com o primeiro salto do desenvolvimento dela", deduziu Eliezer.

Lua nasceu na Páscoa e é a primeira filha do casal. Recentemente, Viih Tube explicou para os seguidores que eles optaram por não terem babá para ajudar nos cuidados com a menina. "Se amanhã ou depois acharmos que precisa, tudo bem. Sem cobranças", afirmou.

Recentemente Viih também falou sobre a falta de tempo nesses primeiros momentos com Lua: "Quem quer acompanhar a nossa vida, compensa mais ver o dele do que o meu, ele posta tudo. Se eu não estou amamentando, estou dormindo, se eu não estou dormindo, estou gravando trabalho... Banho? Se eu já não gostava antes, agora então", brincou.

Viih Tube comenta decisão de mostrar rosto de filha pela primeira vez

Essa semana o casal compartilhou o rostinho da filha pela primeira vez nesta quinta-feira, 04. Já em um perfil de fofocas no Instagram, a influenciadora digital decidiu deixar um comentários falando sobre o fato de mostrar o rosto de Lua: “Aos pouquinhos vou mostrando ela”, declarou a ex-participante do BBB 21.

Viih falou sobre o receio de exibir o rostinho da pequena, durante uma conversa com MC Loma, que é mãe de Melanie.