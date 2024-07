Eliezer se derrete ao compartilhar momento fofo com Lua o chamando de papai

Em suas redes sociais, o ex-BBB Eliezer compartilhou momento fofo se derretendo pela filha nesta quarta-feira, 10

Eliezer se emocionou ao ouvir a filha Lua di Felice, de um ano, falar a palavra papai pela primeira vez. A pequena é fruto do relacionamento dele com Viih Tube, que está grávida do segundo filho do casal. No vídeo gravado pela ex-BBB, a pequena está andando pelo corredor da casa nova dos influenciadores quando começa a chamar o pai e emociona todos.

"Papai", disse a menina. "Papai! Quem você tá chamando?", respondeu a mãe, que ganhou mais uma chamada da filha. "Parabéns amor, você arrasou", completou Viih. O pai coruja compartilhou o momento nas redes sociais e contou como está se sentindo. "PAPAI! Eu só choro, eu já vi esse vídeo 1 milhão de vezes e eu choro em todas", se emocionou o influenciador.

Os internautas se derreteram nos comentários: “Que coisa mais linda”, escreveu uma,”Nossa como o tempo passa rápido! Parece que ela nasceu ontem”, exclamou outro, “Imagina quando ela aprender a falar te amo, Eli não vai aguentar”, brincou uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eli (@eliezer)

Ainda na sequência em seus stories, Eliezer mostrou que a bebê que estava indo para a natação aparece pedindo colo do pai, que não esconde a alegria com esse grude todo. "Quer saber do papai! Peraí, dá licença! Agora é esse grude com o papai dela. Ó o grude, coisa mais linda do mundo", se derreteu.

No mês passado, ele desabafou sobre o distanciamento de Lua Di Felice. Ele explicou que a menina estava mais apegada a Viih Tube, o que antes da gestação não era comum e, por isso, tinha balançado o coração do pai.

"Semana passada compartilhei um sentimento de 'afastamento' da Lua comigo, que estava aprendendo a lidar e o quanto estava triste com isso. O assunto tomou uma proporção maior do que eu imaginava e ao mesmo tempo que muitos que já passaram/passam por algo parecido se identificaram, muitos também debocharam dizendo era 'mimimi', 'biscoito', 'problema de rico'", relatou o influencer após receber críticas sobre o assunto.

Viih Tube e Eliezer revelam código para falar de intimidade perto da filha

A influenciadora digital Viih Tube dividiu com os seguidores que decidiu encontrar uma forma de manter as conversas sobre intimidade com o marido, Eliezer, discretas. Para isso, o casal inventou um código secreto para falar sobre sexo perto da filha do casal, Lua, de 1 ano. Em vídeo publicado no Instagram, os dois falam sobre o assunto.