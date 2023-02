Eliezer chora ao desabafar sobre polêmica com nome da filha: “Machuca”

Eliezer veio a público esclarecer a polêmica com o sobrenome de sua filha com Viih Tube e caiu em lágrimas

Eliezer (33) apareceu em seu Instagram na tarde desta quarta-feira, 8, para desabafar sobre a polêmica envolvendo o sobrenome da filha, fruto do relacionamento com a influenciadora Viih Tube (22). Nos vídeos, o ex-BBB surgiu abalado e chorou ao revelar que teve sua paternidade questionada ao optar por não colocar seu sobrenome na pequena, que se chamará Lua Di Felice, com o significado: “Lua de felicidade”.

O participante do BBB 22 começou explicando sobre a questão legal: “Responsabilidade legal está atrelado a certificado de paternidade e maternidade, na certidão de nascimento. Não tem nada com sobrenome. Milhões e milhões de pessoas não têm o sobrenome da mãe ou do pai. Isso não faz com que seja menos pai ou menos mãe, o meu sobrenome mesmo não tem o da minha mãe. E nem por isso a minha mãe foi menos mãe, ou estou errado?”, abriu o coração.

Em seguida, ele justificou sua escolha, que foi criticada nas redes sociais: “Nem um momento eu falei sobre responsabilidade, eu falei sobre a opção de não ter meu sobrenome. Então tudo isso que as pessoas estão falando sobre eu não querer ser pai, sinceramente eu tenho que respirar muito fundo. Eu fico me perguntando, não faz sentido. As pessoas não têm um pingo de noção e respeito.", Eliezer continuou.

O influenciador ainda criticou páginas de notícia que alteraram as suas falas de contexto e caiu em lágrimas ao falar sobre a situação: “E as pessoas fizeram de um momento tão importante da gente, tão lindo da nossa filha, um circo de horrores. A Vitória passou mal, é muito cansativo. É muito desgastante. Tudo é tirado de contexto, tudo é jogado de outra forma, tudo é motivo. O sobrenome de uma criança que não é de ninguém, que é minha e dela.”, finalizou nervoso.

Viih Tube se pronuncia sobre Eliezer não colocar o sobrenome dele na filha

Mais cedo, Viih Tube também apareceu nas redes sociais para se pronunciar sobre a polêmica e contou que ela e Eliezer estavam analisando o nome, mas que respeitava a escolha do amado.

"Deixa eu explicar para vocês. O Eli achou bonitinho o Di Felice. Ele acredita muito em astrologia e acha muito forte o nome, ele gostou. Agora, sinceramente, ele está repensando porque acabou de descobrir que para viajar sozinho com a filha, pode dar algum problema por não estar com o sobrenome no documento”, disse a influenciadora.