Eliezer ajuda Viih Tube dando comida em sua boca enquanto amamenta Lua

Ex-BBB Eliezer aproveita momento de ajuda para explicar o quão importante é estar presente

Nesta quinta-feira, 13, o ex-participante do Big Brother Brasil 22, Eliezer, aproveitou um momento íntimo da família para mostrar para seus seguidores como os homens devem agir! Enquanto sua esposa, a youtuber e influenciadora digital, Viih Tube, amamentava a filha do casal, Lua di Felice, o marido dava comida em sua boca.

O influenciador digital aproveitou o momento para explicar para os internautas que sua ação não era em busca de curtidas, mas o que estava fazendo era ‘o mínimo’, querendo mostrar o quão importante é estar presente.

“Cuidar é um ato de amor. Pequenas ações, por mais bobas que sejam, significam muito. Cuide também da sua mulher”, escreveu o ex-participante do Big Brother Brasil 22, no vídeo que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

Viih Tube se revolta ao receber críticas por não fazer lipo: “Me deixem”

Na manhã desta quinta-feira, 13, a influenciadora digital Viih Tubeusou suas redes sociais para falar sobre os comentários que vem recebendo sobre seu corpo, relatando que está sendo pressionada para fazer uma lipoaspiração, no intuito de perder os 22 quilos que ganhou durante a gestação de Lua. “Postei ontem que eu estava indo na academia, tendo uma alimentação mais saudável do que já estava tendo... Vocês acreditam que teve gente me cancelando porque eu não escolhi fazer lipo? Gente, se faz lipo pós-parto, cancela. Se não faz, cancela também”, iniciou.

“Ah, mas você tem dinheiro. Por que você está se matando? Vai logo e faz uma lipo. Todo mundo sabe que você quer fazer’. Gente, dinheiro não é tudo, não. Eu quero uma vida mais saudável. A lipo não vai trazer minha saúde, não”, a ex-participante do Big Brother Brasil expôs as críticas e justificou sua decisão. “Eu fiquei totalmente parada por três meses, tava fazendo pilates na gravidez e um pouco de aeróbico. Então, assim, faz bem pra saúde. E outra coisa: eu quero ter um segundo filho. Quem sabe depois do segundo filho eu penso em algo. Na verdade, eu nem tô pensando muito em plástica, em estética. Por que eu tenho que pensar nisso?", Viih desabafou.