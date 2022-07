Eliéser Ambrósio curte companhia do filho, Bento, durante passeio no parque

Eliéser Ambrósio aproveitou a tarde de calor para dar uma volta com o filho, Bento, em um parque

CARAS Digital Publicado em 01/07/2022, às 14h10

Nesta sexta-feira, 1, Eliéser Ambrósio (38) decidiu aproveitar o dia de calor para fazer um passeio no parque na companhia do filho, Bento (1).

O DJ fez questão de registrar o momento e publicou em suas redes um clique onde ele aparece com o pequeno no colo, curtindo o local, enquanto usavam looks parecidos em tons de cinza.

Na legenda, o papai babão falou com carinho do momento: "São Paulo tem lindos Parques.

Hoje viemos conhecer o Parque da Aclimação".

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Lindos!", disse um. Já outros fãs deixaram alguns emojis de corações e carinhas apaixonadas para a dupla.

Dia em família!

No início do último mês de junho, Eliéser se reuniu com a família para curtirem um show no circo.

A esposa do artista, Kamilla Salgado (35), aproveitou o evento para publicar alguns registros em família nas suas redes, mostrando como foi o passeio.

"Modo circo, ativar", escreveu ela na ocasião.

Confira o clique de Eliéser Ambrósio curtindo um passeio no parque com o filho, Bento: