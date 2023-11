Eles cresceram! Veja como está Antoine e Elise, os filhos gêmeos do chef Erick Jacquin

Filhos gêmeos do chef Erick Jacquin completam cinco anos em dezembro; veja como eles estão

Discreto sobre sua vida pessoal, o chef Erick Jacquin não é só conhecido por sua paixão pela gastronomia. É que ele também é muito ligado aos filhos, sobretudo aos seus dois xodós: os gêmeos Antoine e Elise.

Frutos do relacionamento com a modelo Rosângela Jacquin, os dois nasceram em 23 de dezembro de 2018. Pertinho de completar cinco anos, os dois estão enormes e cada dia mais espertos.

Em fotos publicadas nas redes sociais, os dois surgem em vários momentos em família. Recentemente, os dois estiveram em um dos restaurantes do chef e posaram felizes em um evento. "Encontro dos chefes dos chefes... que prato você pediria se estivesse nesse encontro?", brincou o francês.

A gravidez de Rosângela Jacquin foi anunciada em 2018 ao vivo durante a final do MasterChef. Na época, ele foi abraçado pelos colegas de programa e emocionou os fãs ao revelar a novidade em rede nacional.

Nascimento foi emocionante e rendeu homenagem do chef

Quando Elise e Antoine nasceram, o chef publicou um longo texto nas redes sociais. “Estou muito feliz. É um momento especial para mim, para Rô e para toda a nossa família. A última vez que vivi isso foi há 20 anos, com meu filho Dudu, e estou gostando muito de reviver essa emoção de ser pai. Eu e a Rô fizemos tudo junto nesses últimos meses, escolhemos as cores do quarto e cada detalhe da decoração. Foi muito legal participar de todos os momentos. Estou emocionando. Um presente de Natal inesquecível”, comemorou Jacquin.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Erick Jacquin Com Tômpero (@erickjacquin)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rosangela M Jacquin (@rosangelajacquin)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rosangela M Jacquin (@rosangelajacquin)