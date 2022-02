Edson Celulari surge coladinho a esposa grávida em cliques românticos: ''Que alegria estar ao seu lado''

Edson Celulari e sua esposa, Karin Roepke surgiram em clima de romance em cliques feitos durante ensaio da gravidez

CARAS Digital Publicado em 14/02/2022, às 13h13

Nesta segunda-feira, 14, Edson Celulari (63) e sua esposa, Karin Roepke (39) decidiram usar suas redes sociais para comemorar o Dia de São Valentim, lembrando um momento romântico que viveram juntos.

O casal publicou uma série de cliques que fizeram durante uma sessão fotográfica que fizeram para mostrar a reta final da gravidez da primeira filha dos dois, Chiara.

Em seu post, Edson se derreteu pela amada, celebrando o Valentine's Day: "Dia de São Valentim, padroeiro dos namorados, do amor, do noivado e do casamento. Que alegria estar ao seu lado. Parabéns a todos os casais".

Já Karin falou de todo o amor que sente pelo marido: "São Valentim foi um super cupido! Me trouxe um namorado, um marido, um amante e o pai da nossa Chiara. Que maravilha compartilhar tanta vida com você!".

Rapidamente, os seguidores do casal passaram a comentar no post: "Casal lindo e abençoado!", disse um. "Muita beleza em uma só foto", falou outro. "Parabéns para esse lindo casal!", escreveu um terceiro.

Confira os cliques românticos que Edson Celulari fez ao lado da esposa grávida:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Edson Celulari (@edsoncelulari)