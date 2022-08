Edson Celulari se derrete com vídeo das filhas, Sophia e Chiara: ''Amor''

O ator Edson Celulari encantou os seguidores ao compartilhar um vídeo feito pela filha mais velha, Sophia, com a caçula, Chiara

CARAS Digital Publicado em 08/08/2022, às 13h37

Edson Celulari (64) provou mais uma vez que é um verdadeiro paizão coruja! O ator compartilhou um vídeo das filhas, Sophia (19) e Chiara (5 meses), e exibiu todo o seu amor ao falar das duas nas redes sociais.

A filha mais nova do artista com Claudia Raia fez um vídeo durante um passeio com a irmã caçula e derreteu o coração dos fãs do TikTok com as imagens encantadoras da bebê.

E claro que o registro pegou o artista de surpresa. No perfil do Instagram, ele compartilhou o vídeo e se declarou. "Domingo de Amor. Sophia fez esse vídeo da irmã Chiara e batizou de: 'Minha garota de Ipanema'", escreveu ele na legenda.

Para o passeio, a herdeira de Edson e Karin Roepke esbanja fofura em um macacão xadrez branco e lilás, e com um chapéu xadrez branco e rosa.

"Essas irmãs tão abalando o Rio de Janeiro! Lindo!", disse Karin nos comentários.

A beleza das irmãs chamou a atenção da web. "Essa princesa de Ipanema é a mais linda que já vi", "Muito indas essas irmãzinhas", "Perfeição essa obra divina", dispararam.

KARIN ROEPKE MOSTRA COMO É O QUARTO DA FILHA

A atriz Karin Roepke, que é a esposa do ator Edson Celulari, encantou seus fãs ao revelar como é a decoração do quarto da filha, Chiara, de cinco meses. Nas redes sociais, ela mostrou um vídeo com detalhes do ambiente. Ela exibiu o quarto da herdeira na casa da família na Serra e revelou que o ambiente foi todo decorado em tons de rosa e branco, com direito a detalhes de flores e rendas. “Apaixonada pelo quartinho da Chiara aqui na Serra”, disse ela na legenda.

