Edson Celulari publica vídeo fofo da filha caçula, Chiara: ''Um pedacinho de nós''

Edson Celulari fez um vídeo encantador onde exibe a beleza de sua filha caçula, Chiara

CARAS Digital Publicado em 16/08/2022, às 19h54

Nesta terça-feira, 16, Edson Celulari (64) decidiu usar suas redes sociais para publicar um vídeo fofo que fez da filha caçula, Chiara, de apenas 5 meses. No clipe, o ator exibe sua mão, a mão de sua esposa, Karin Roepke (40) e a mão da pequena, abrindo uma logo após a outra.

No fim do vídeo, o ator ainda colocou uma imagem da pequena engatinhando, esbanjando toda sua beleza, dando destaque aos seus olhos azuis arrasadores, que puxou do papai.

Na legenda, o papai babão se derreteu escrevendo: "Um pedacinho de nós".

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Linda demais!", disse um. "Que boneca!", falou outro. "Essa criança é muito perfeita!", escreveu um terceiro.

Confira o vídeo que Edson Celulari fez da filha caçula, Chiara:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Edson Celulari (@edsoncelulari)

Edson Celulari se derrete com vídeos das filhas Sophia e Chiara

Recentemente, Edson Celulari mostrou o seu lado papai coruja, compartilhando um vídeo das filhas, Sophia e Chiara, fazendo um passeio juntas.

"Domingo de Amor. Sophia fez esse vídeo da irmã Chiara e batizou de: 'Minha garota de Ipanema'", escreveu ele na legenda do post em questão.

