Edson Celulari publica primeiro encontro da filha recém-nascida com os irmãos: ''Abraço''

Redação Publicado em 13/03/2022, às 19h29

O ator Edson Celulari (63) usou as redes sociais para compartilhar um momento especial e encantador dos seus três filhos, Sophia Raia (19), Enzo (24) e Chiaria Celulari.

Nas fotos, compartilhadas no Instagram do ator, mostra Sophia e Enzo conhecendo a irmã recém-nascida pela primeira vez.

Em um dos registros, os filhos mais velhos do ator aparecem com a caçula no colo, dando um beijinho e sorrindo para a câmera: "Abraço amoroso dos irmãos", escreveu ele.

A publicação, é claro, recebeu vários elogios dos admiradores da família. "Genética boa", dispararam. "Eles são lindos! Muito amor para vocês", disparou uma seguidora. "Família linda", continuou uma terceira.

A pequena nasceu no final de fevereiro e é fruto do relacionamento de Edson Celulari com a atriz Karin Roepke (39).

Edson Celulari publica primeiro encontro da filha, Chiaria, com os irmãos: