Edson Celulari mostra mesversário da filha com tema de Festa Junina

Edson Celulari e Karin Roepke celebraram o quarto mês de vida da filha, Chiara, com festinha temática

CARAS Digital Publicado em 27/06/2022, às 14h40

Edson Celulari (64) e Karin Roepke prepararam mais uma festinha para celebrar o mesversário da filha, Chiara.

Com tema de festa junina, o casal decorou a casa, apostaram em looks e comidas típicas da época e comemoraram o quarto mês de vida da herdeira.

Pelas redes sociais, os papais corujas compartilharam um vídeo exibindo os detalhes do evento em família e encantaram os seguidores.

"Alegria Junina nos 4 meses da Chiara", declarou o papai coruja; "Olha a Arraiá da Chiara aí, pessoarrr!! Aqui tem um pouco do mêsversário de 4 meses da nossa bebezona!", disse Karin.

A esposa do artista ainda mostrou a sessão de fotos da pequena usando um look junino e mostrando a decoração do número 4 com girassóis.

CONFIRA O MESVERSÁRIO DE CHIARA

Uma publicação compartilhada por Edson Celulari (@edsoncelulari)