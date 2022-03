Edson Celulari e Karin Roepke exibem bastidores de ensaio newborn da filha Chiara: ''Fofura''

Ator Edson Celulari e a mulher, Karin Roepke, compartilharam registros de primeiro ensaio fotográfico da herdeira do casal, a pequena Chiara

O casal Edson Celulari (63) e Karin Roepke está radiante com a chegada da primeira filha juntos!

Na quarta-feira, 02, os papais corujas compartilharam os bastidores do primeiro ensaio fotográfico da pequena Chiara, chamado newborn, que é feito nos primeiros dez dias de vida do bebê.

A herdeira dos atores teve o nascimento anunciado no dia 23 de fevereiro, em post feito pelo artista na web.

Em seus perfis no Instagram, o ator e a esposa publicaram alguns registros do set em que a pequena aparece usando looks fofos para a sessão de fotos, como uma tiarinha de flores e até um roupão e máscara de dormir para os olhos.

"Modelo dorme durante ensaio fotográfico @karinroepke", escreveu Edson Celulari na legenda da publicação.

"A baby Chiara vai fazer o primeiro ensaio fotográfico dela, aquele recém-nascido que tem que fazer até os dez dias de vida", contou Karin. "Não estou aguentando essa fofura. Muito profissional nossa modelo", babou ainda a mamãe.

Vale lembrar que Edson também é pai de Enzo Celulari (24) e Sophia Raia, de seu relacionamento com a atriz Claudia Raia (54).

Enzo Celulari celebra nascimento da irmã

O primogênito de Edson Celulari, Enzo Celulari, usou as redes sociais para comemorar a chegada da irmã, Chiara! Viajando, o jovem se derreteu pela bebê ao postar registro da garotinha logo após o parto. "Hoje acordei com a bênção do nascimento da minha irmãzinha. Saudável, linda e cheia de luz. Te amo, Chiara! Seja muito bem-vinda, pequena. Parabéns, pai @edsoncelulari e @karinroepke! Amo vocês", declarou ele.

