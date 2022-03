Edson Celulari e Karin Roepke celebram primeiro mês da filha, Chiara

Nas redes sociais, Edson Celulari e Karin Roepke encantaram os seguidores ao celebrarem o mesversário da herdeira

CARAS Digital Publicado em 23/03/2022, às 20h36

Edson Celulari(64) e Karin Roepke usaram as redes sociais nesta quarta-feira, 23, para comemorarem o primeiro mês da filha, Chiara.

No feed do Instagram, os dois postaram uma foto em que a herdeira aparece usando um look vermelho, ao lado do número 1, e celebraram a vida da menina.

"Um mês de muita vida. Viva Chiara!!!", disse o ator. Depois foi a vez de Karin se declarar para filha. "1º mês da nossa Chiara! O mês que mudou a minha vida, me encheu de amor, fez despertar sentimentos que eu nem sabia que existiam… Chiara veio iluminando tudo! Que alegria poder viver isso ao seu lado, @edsoncelulari. Feliz 1º mêsversário, filha!", escreveu ela.

Os seguidores ficaram encantados com o clique. "Viva essa fofura e os papais também", disse uma internauta. "Que princesa mais linda", comentou outra. "Parabéns, princesa. Deus te abençoe", falou uma seguidora. "Como passou rápido. Parabéns, linda. Muita saúde", desejou uma fã.

Edson posta clique com os três filhos

O ator Edson Celulari fez uma declaração para os filhos, Enzo Celulari (24), Sophia Raia (19) e Chiara. Nas redes sociais, o artista mostrou o primeiro encontro entre os filhos mais velhos com a recém-nascida e não aguentou de tanto amor pelo trio. "Tamo junto e ninguém tira o olhar de ninguém! Muito amor pelos meus 3 filhos", escreveu o papai coruja.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Edson Celulari (@edsoncelulari)