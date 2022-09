Éder Militão posa pela primeira vez com a filha que teve com Karoline Lima

Zagueiro do Real Madrid, Éder Militão e Karoline Lima são pais de Cecília, de dois meses

CARAS Digital Publicado em 15/09/2022, às 21h02

O zagueiro do Real Madrid, Éder Militão (24), postou em suas redes sociais nesta quinta-feira, 15, pela primeira vez momentos com sua filha, Cecília, fruto de seu relacionamento com a influenciadora Karoline Lima.

Nos Stories do Instagram, Militão publicou uma foto e um vídeo de sua filhinha dormindo em seu peito, e escreveu: “Minha vida toda”.

Karoline e Éder não estão mais juntos. Os dois terminaram o namoro dias antes do nascimento de Cecília, no início do mês de julho.

Veja as fotos de Éder Militão com Cecília, fruto de seu relacionamento com Karoline Lima:

Éder Militão mostra momentos com filha - Créditos: reprodução / Instagram

Éder Militão mostra momentos com filha - Créditos: reprodução / Instagram



Karoline Lima faz tatuagem em homenagem à filha

A influenciadora digital Karoline Lima decidiu eternizar na pele seu amor pela filha, de seu relacionamento com o jogador de futebol Éder Militão. Nesta segunda-feira, 12, a influenciadora mostrou o resultado da homenagem especial que fez para Cecília, que completou dois meses de vida no último sábado, 10.

Nos Stories de seu Instagram, a mãe de primeira viagem mostrou a tatuagem feita para a filha, inspirada na primeira foto das duas juntas logo após o nascimento de Ceci, e se derreteu pela bebê. "Para o meu grande amor, Cecília. Minha vida se fez nova com a sua chegada. Nada antes disso fazia sentido. Te amo", declarou a influencer.