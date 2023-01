Éder Militão encanta seguidores ao surgir ao lado de filha, Cecília

Jogador de futebol Éder Militão é pai de Cecília, de seis meses, com a influenciadora Karoline Lima

Nesta sexta-feira, 27, o jogador de futebol do Real Madrid e da Seleção Brasileira, Éder Militão (25), encantou seus seguidores ao surgir em um registro para lá de fofo ao lado de sua filha, Cecília. A pequena, de apenas seis meses, é fruto de seu antigo relacionamento com a influenciadora Karoline Lima.

“Minha arteira”, escreveu o zagueiro, no story que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. A neném está atualmente na espanha, onde o pai atua, para ficar um tempo com ele, enquanto Karoline permanece no Brasil, onde mora com Cecília desde outubro do ano passado.

Éder Militão e a filha - Créditos: Reprodução / Instagram



Karoline Lima fala sobre relação de Éder Militão com a filha

Na última quinta-feira, 26, a influenciadora usou suas redes sociais para se pronunciar ao ser perguntada por um fã sobre a ida de sua filha para a Espanha. “Não é questão de ‘deixar’. Independente de qualquer coisa, ela tem o pai dela e eu jamais impediria o contato dos dois, pelo bem dela. Houve um problema realmente nessa quantidade de dias que não foi o combinado, mas ok. Que tudo se resolva da melhor maneira e que ela sempre tenha contato com a família dela da melhor maneira possível”, respondeu Karoline.

