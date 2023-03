Éder Militão celebra a chegada da filha na Espanha: “Minha vida”

Filha da influenciadora Karoline Lima e do jogador da seleção Éder Militão, a pequena Cecília visita o pai na Espanha

Discreto em sua vida pessoal, Éder Militão (25) surpreendeu os seguidores nesta quarta-feira, 29, ao compartilhar um registro da filha, Cecília, de apenas 8 meses. O jogador da seleção tem guarda compartilhada com a mãe da menina, a influenciadora Karoline Lima (27), e por isso, passará alguns dias com a pequena em Madrid, na Espanha.

No clique, publicado nos stories do jogador, Éder celebra a chegada da menina, que dá um show de fofura com um vestidinho azul e laços da mesma cor no cabelo. Abraçadinha com o pai, a pequena dá um sorriso largo e se diverte em meio a sala de troféus do atleta, que fez questão de legendar o registro: “Minha vida chegou”, se derreteu.

Éder Militão celebra a chegada da filha na Espanha - Reprodução/Instagra,

Antes mesmo do nascimento de Cecília, Éder e Karoline se separaram e em meio a diversas polêmicas, o jogador chegou a processar a influenciadora por danos morais. Desde então, a pequena mora no Brasil, com a mãe, mas costuma passar alguns dias com o pai, que trabalha no país europeu, já que joga para o time Real Madrid.

Aos prantos, Karoline Lima se despede da filha

Na última terça-feira, 28, Karoline Lima surgiu em seu stories aos prantos. Abalada, a influenciadora precisou se despedir da pequena, que viajou para Espanha para passar alguns dias com o pai, Éder Militão. Pelo Instagram, a loira desabafou sobre o momento dificil com lágrimas nos olhos.

“Acordei me despedindo da minha pituca, que vai papssar uns dias na Espanha. Eu nunca vou me acostumar a isso. Ficar sem minha neném é como tirar um pdeaço de mim. Te amo, Ceci. Mamãe está aqui esperando você”, Karoline se declarou para a primogênita ao posar abraçadinha em um clique de despedida, antes da menina embarcar para a Europa.