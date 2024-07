Duda Reis exibe barriguinha de grávida ao posar com biquíni

Nesta terça-feira, 09, Duda Reis ainda compartilhou fotos de maiô e toalha na cabeça feitas com uma câmera analógica no espelho

Após anunciar na semana passada que está grávida do primeiro filho, a atriz Duda Reis postou um álbum de fotos no Instagram nesta terça-feira, 09, em que aparece mostrando a barriguinha.

Ela apareceu vestindo um biquíni azul com textura de veludo e, em outras duas fotos, tira fotos com a câmera analógica de frente para o espelho. Nestas fotos, ela veste um maiô e está de toalha na cabeça. "Amando curtir nossa nova casinha com esse bebê no forninho", escreveu na legenda.

Ela revelou que está grávida ao postar uma publicação de um teste de gravidez. Duda está no terceiro mês de gestação. O bebê é fruto de seu relacionamento com o marido, o cabeleireiro Du Nunes. Veja os cliques:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Duda Reis (@dudareisb)

Os fãs da Duda elogiaram os cliques: "A mamis mais linda do mundo", disse uma, "Tá Linda demais grávida", escreveu outra, "Já era linda! Agora está ainda mais!", esclamou outra.

Recentemente a atriz aproveitou um tempinho livre para agradecer o carinho que tem recebido de seus seguidores, e começou a responder as dúvidas de seus seguidores e revelou que a gravidez foi planejada, e chegou a se emocionar quando falou que ouviu o coraçãozinho de seu filho pela primeira vez.

"Sempre tive o sonho de ser mãe, desde criança. Quando eu era criança, eu sonhava muito com uma criança, e eu tenho certeza que era o meu primeiro bebê. Era louco, porque quando eu cresci e sonhava com ela, eu sentia muita saudade. Estou muito feliz", contou.

Quem é Du Nunes, o marido de Duda Reis

Eduardo Nunes, conhecido também como Du Nunes, é bastante conhecido por causa de sua rede famosa de salões de beleza, nas cidades de São Paulo, Campinas e Brasília, onde costuma receber algumas celebridades. No instagram, ele tem 450 mil seguidores, com quem divide a vida pessoal e profissional.

Foi por lá que ele celebrou a gravidez da esposa: ""Agora somos três. O maior sonho das nossas vidas se realizou, nossa família cresceu!!! Não existe sensação melhor e mais transformadora do que ver o amor da sua vida carregando uma extensão do amor de vocês dois", escreveu ele na publicação, onde recebeu os parabéns de seguidores e conhecidos famosos.