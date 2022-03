Duda Nagle relembra clique antigo com a filha, Zoe: ''O tempo voa''

O ator Duda Nagle relembrou com nostalgia um clique antigo com a filha, Zoe

CARAS Digital Publicado em 04/03/2022, às 12h00

Duda Nagle (38) aproveitou o clima de nostalgia para resgatar um clique antigo com a filha, Zoe (3).

No perfil do Instagram, o ator compartilhou uma foto com a herdeira na fazenda da família e comentou sobre como o tempo passa.

"Mais um #TBT de um ano atrás, aqui na fazenda(estou aqui novamente) Zozô igual pinto no lixo(assim como hoje hehehe, nada mudou) brincando muito e querendo conhecer tudo. Muito bom! O tempo voa!!!! Vamos aproveitar", escreveu o papai coruja na legenda.

E claro que Sabrina Sato (41) deixou comentários na publicação: "Muito amor", disse ela.

Os admiradores também se derreteram pela dupla: "Amo essa família", "Que maravilhoso, com certeza", "Duda é muito Paizão", "Zozo é a menininha mais linda e fofa desse Instagram", dispararam.

CONFIRA O CLIQUE DE DUDA NAGLE