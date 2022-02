Duda Nagle posta fotos hilárias no espelho com Zoe e a cachorrinha da família

Duda Nagle, Zoe e Coco surgem agarradinhos em sequência de cliques no espelho

CARAS Digital Publicado em 21/02/2022, às 11h46

Não é novidade para ninguém que Duda Nagle (38) faz parte da lista dos melhores paizões.

E, recentemente, ele e Sabrina Sato (40) entraram para a contagem dos pais de pet também!

Inclusive, nesta segunda-feira, 21, o ator publicou no Instagram uma sequência de registros super fofos ao lado de Zoe (3) e Coco, a cachorrinha da família.

Nas imagens, que foram feitas no espelho, é possível ver que ele segura a herdeira no colo, que, por sua vez, carrega o bichinho.

“Que lindos!”, “que amor”, “amo esse dois”, “família linda”, “esse trio aquece o coração” e “muito lindo seu cuidado com eles” foram alguns dos comentários deixados no post do gato.

Veja as fotos de Duda Nagle, Zoe e Coco: